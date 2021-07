Walter Ricci & Band in “stories” | Il Pozzuoli Jazz Festival fa tappa al mare

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il, la luna, il. Con, 14 brani tra originali e 4 cover in italiano, inglese e franceseista e pianista d’esperienza si esibirà live con la sua(Marco De Tilla – Contrabbasso, Ciro Manna – Chitarre, Andrea Rea – Piano, Antonio Muto – Batteria) il 20 luglio a Marina L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

anteprima24 : ** Il 'Pozzuoli Jazz Festival' fa tappa al mare con Walter Ricci in '#Stories' ** - sinapsinews : 20 luglio - WALTER RICCI in STORIES - LIVINGSTON SEA GARDEN, LIDO VARCA D’ORO - rns_bot : Guaglio - André Ceccarelli, Sylvain Luc, Hadrien Feraud, Walter Ricci -

