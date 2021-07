Voragine si apre in strada a Nichelino: difficoltà per la circolazione, code e traffico (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 luglio 2021, la polizia locale di Nichelino è intervenuta in via Torino (nei pressi del centro vaccini) dove nella corsia in direzione di piazza Camandona si è ... Leggi su torinotoday (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 luglio 2021, la polizia locale diè intervenuta in via Torino (nei pressi del centro vaccini) dove nella corsia in direzione di piazza Camandona si è ...

Advertising

Angsum3 : @edsersalemi Quando penso che abbiano toccato il fondo, si apre na voragine AHAHHAHA - lagazzettato : Beinasco, si apre una voragine per il maltempo - laLucia82 : @Avv_Mant Cacchio, mi si apre la voragine nello stomaco ancora di più!?? - miIeyrodrigues : quando sono fuori non ho mai fame, poi torno a casa e si apre una voragine - jiminvoicepj : RT @WillHerondaleJC: io un po' invidio quelli a cui sotto stress gli si chiude lo stomaco perché a me si apre una voragine e devo mangiare… -