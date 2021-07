Volley, Lanza si sfoga per la mancata convocazione a Tokyo: “Dov’è la meritocrazia?” (Di venerdì 16 luglio 2021) Filippo Lanza non prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il pallavolista italiano, un po’ a sorpresa, non è infatti rientrato nella lista dei 12 giocatori che vestiranno la maglia azzurra in Giappone. Attraverso un post su Facebook, lo schiacciatore ha commentato questa decisione, esprimendo la sua amarezza e la sua delusione. Protagonista della medaglia d’argento a Rio 2016 e delle qualificazioni a Tokyo 2020, il 30enne era anche reduce da una stagione piuttosto positiva. Di seguito le sue parole: “Ho sempre creduto che lo sport rappresentasse valori umani che vanno al di là dei meri risultati. Sono cresciuto con la concezione che ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) Filipponon prenderà parte alle Olimpiadi di2020. Il pallavolista italiano, un po’ a sorpresa, non è infatti rientrato nella lista dei 12 giocatori che vestiranno la maglia azzurra in Giappone. Attraverso un post su Facebook, lo schiacciatore ha commentato questa decisione, esprimendo la sua amarezza e la sua delusione. Protagonista della medaglia d’argento a Rio 2016 e delle qualificazioni a2020, il 30enne era anche reduce da una stagione piuttosto positiva. Di seguito le sue parole: “Ho sempre creduto che lo sport rappresentasse valori umani che vanno al di là dei meri risultati. Sono cresciuto con la concezione che ...

