Volley femminile | Mondiali U20 | l’Italia sfiderà la Russia per un posto in finale

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 luglio 2021)Under 20lapari categoria, in occasione dei Campionati del Mondo 2021. La competizione è attualmente in corso in Belgio e Olanda e la Nazionale italiana raggiungerà Rotterdam per giocare la semicontro la; le azzurrine guidate da Massimo Bellano dovrà vedersela con una compagine recentemente superiore al forte Brasile, in attesa di scoprire l’esito del confronto tra Olanda e Serbia. Una eventuale vittoria ai danni della compagine russa conferirebbe fiducia nei propri mezzi alle protagoniste nostrane, soprattutto in ottica ...