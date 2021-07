“Voleva denunciarlo”. Omicidio Serena Mollicone, dopo 19 anni la rivelazione del fidanzato (Di venerdì 16 luglio 2021) Il caso di Serena Mollicone torna nel vivo. Sono passati ben venti anni da quel giorno di giugno del 2001 quando il corpo senza vita della 18enne di Arce venne ritrovato nel bosco dal fidanzato. E proprio oggi, venerdì 16 luglio, Michele Fiorletti ha deposto in aula confermando quello che sarebbe il movente dell’Omicidio: “Il figlio del maresciallo Mottola – le aveva confidato Serena – si fa le canne e spaccia, bell’esempio per Arce. Prima o poi lo vado a denunciare”. Successe una settimana prima che Serena sparisse. Negli ultimi tempi nuovi dettagli emersi hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Il caso ditorna nel vivo. Sono passati ben ventida quel giorno di giugno del 2001 quando il corpo senza vita della 18enne di Arce venne ritrovato nel bosco dal. E proprio oggi, venerdì 16 luglio, Michele Fiorletti ha deposto in aula confermando quello che sarebbe il movente dell’: “Il figlio del maresciallo Mottola – le aveva confidato– si fa le canne e spaccia, bell’esempio per Arce. Prima o poi lo vado a denunciare”. Successe una settimana prima chesparisse. Negli ultimi tempi nuovi dettagli emersi hanno ...

Advertising

repubblica : Processo Mollicone, il fidanzato in aula: 'Il figlio del maresciallo Mottola spacciava, Serena voleva denunciarlo' - RosannaVaroli : Processo Mollicone, il fidanzato in aula: 'Il figlio del maresciallo Mottola spacciava, Serena voleva denunciarlo'… - desiana1 : RT @repubblica: Processo Mollicone, il fidanzato in aula: 'Il figlio del maresciallo Mottola spacciava, Serena voleva denunciarlo' https://… - ClementeUol : Processo Mollicone, il fidanzato in aula: 'Il figlio del maresciallo Mottola spacciava, Serena voleva denunciarlo'… - serenel14278447 : Processo Mollicone, il fidanzato in aula: 'Il figlio del maresciallo Mottola spacciava, Serena voleva denunciarlo'… -