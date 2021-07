Vittorio Veneto, con un gratta e vinci da due euro ne porta a casa 300mila (Di venerdì 16 luglio 2021) Erano da poco passate le 17.30 di giovedì 15 luglio quando una 70enne residente a Vittorio Veneto si è aggiudicata, con una schedina da due euro, una vincita record al gioco 'Turista per 10 anni'. ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 16 luglio 2021) Erano da poco passate le 17.30 di giovedì 15 luglio quando una 70enne residente asi è aggiudicata, con una schedina da due, unata record al gioco 'Turista per 10 anni'. ...

Advertising

oggitreviso : Vittorio Veneto, vipera nel giardino del condominio - castelnuovodp : DOMENICA 18 LUGLIO 2021, ORE 21.00, CONCERTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO DUE ORE DI ROCK E POP AD ALTO TASSO DI ENERG… - bb_villarosa : Nuvola maligna di “#FANTOZZI” in Piazza Vittorio Veneto a #Torino A malicious rainy cloud in Vittorio Veneto square… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #lavori - Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto ? Divieto di transito all'altezza di Via Trionfale #Luceverde #Lazio - LittorioItalian : Sono nato nel paese della pasta. Vittorio Veneto corazzata classe seconda nave, è Rittorio. -