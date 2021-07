Visite mediche Giroud: l’attaccante è arrivato a “La Madonnina” – VIDEO (Di venerdì 16 luglio 2021) Inizia il primo giorno da nuovo calciatore del Milan per Olivier Giroud: l’attaccante è arrivato alla clinica “La Madonnina” per le Visite mediche Intorno alle 8.00 Olivier Giroud è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per svolgere le Visite mediche di rito con il Milan. Nel pomeriggio, poi, l’attaccante francese si recherà a Casa Milan per la firma del contratto. Prima di entrare, il francese ha detto “Forza Milan!” ai cronisti presenti all’esterno della clinica, tra cui il nostro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Inizia il primo giorno da nuovo calciatore del Milan per Olivieralla clinica “La” per leIntorno alle 8.00 Olivieralla clinica Ladi Milano per svolgere ledi rito con il Milan. Nel pomeriggio, poi,francese si recherà a Casa Milan per la firma del contratto. Prima di entrare, il francese ha detto “Forza Milan!” ai cronisti presenti all’esterno della clinica, tra cui il nostro ...

