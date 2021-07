VIDEO – Giroud arrivato a Casa Milan per la firma del contratto (Di venerdì 16 luglio 2021) Olivier Giroud è arrivato a Casa Milan per la firma del contratto: ecco il VIDEO girato dal nostro inviato, Enrico Ianuario Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 luglio 2021) Olivierper ladel: ecco ilgirato dal nostro inviato, Enrico Ianuario

Advertising

AntoVitiello : ?? Iniziate le visite mediche con il @acmilan ??? per Olivier #Giroud @_OlivierGiroud_ ???? @milannewsit #Milan - AntoVitiello : ?? Ecco Olivier #Giroud, il nuovo attaccante del #Milan ???. Domani mattina le visite mediche ???? @MilanNewsit - AntoVitiello : I primi autografi di #Giroud #Milan?? - PianetaMilan : L'attaccante @_OlivierGiroud_ è arrivato a Casa #Milan per la firma del contratto #Calciomercato @acmilan #ACMilan… - Patrirossonera : RT @MilanPress_it: ?? GIROUD A CASA MILAN Ultima tappa prima della firma: l’arrivo dell’attaccante in sede. ?? @MininiDaniele #giroud #mi… -