Viaggi dall'Europa agli Usa? Ci sono novità su tempi e modalità (Di venerdì 16 luglio 2021) Qualcosa si muove sui Viaggi dall'Europa verso gli Stati Uniti. Il presidente americano, Joe Biden, ha dichiarato di aver discusso con la cancelliera tedesca Angela Merkel il tema delle restrizioni agli ingressi sul territorio statunitense per gli europei: "Ne stiamo parlando e sarò in grado di rispondere su questa questione nei prossimi giorni, cosa che probabilmente succederà". Il capo della Casa Bianca ha detto che sono in corso le valutazioni da parte degli esperti: "Sto aspettando il parere dei membri del nostro team Covid-19". Sebbene gli americani possano Viaggiare in Europa per turismo, i ...

