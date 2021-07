Vezzali | pubblico stadi? Esercizio retorica fare percentuali

(Di venerdì 16 luglio 2021) "Saranno la cabina di regia di palazzo Chigi e le indicazioni che giungeranno dal CTS a dettare i tempi e le modalità per la riapertura al, in piena sicurezza, degli impianti sportivi". Così, ...

Agenzia ANSA

Così, in una nota, la Sottosegretaria allo Sport, Valentina, in merito alle richieste giunte dagli organismi sportivi circa la riapertura aldegli impianti sportivi a partire dall'......alla richiesta di riaprire gli stadi ai vaccinati e di arrivare anche al 100% delnegli ... All'epoca i rapporti erano inesistenti, ora con la sottosegretariasono ripresi, senza contare ...“Saranno la cabina di regia di palazzo Chigi e le indicazioni che giungeranno dal CTS a dettare i tempi e le modalità per la riapertura al pubblico, in piena sicurezza, degli impianti sportivi”. Così, ..."Saranno la cabina di regia di palazzo Chigi e le indicazioni che giungeranno dal CTS a dettare i tempi e le modalità per la riapertura al pubblico, in piena sicurezza, degli impianti sportivi". (ANSA ...