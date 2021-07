Verso il nuovo decreto Covid, Green pass al ristorante per evitare le chiusure. Per il cambio dei colori più peso ai ricoveri (Di venerdì 16 luglio 2021) C’è attesa per il nuovo decreto Covid che potrebbe seguire il solco già tracciato dalla Francia, ma anche da Grecia e Portogallo, e dunque rendere obbligatorio il Green pass nei luoghi pubblici e affollati, ma solo in alcuni e precisi contesti.. Uno dei primi nodi da sciogliere sarà quello relativo ai colori delle regioni: usare come parametri futuri quelli sui ricoveri ospedalieri e i pazienti vaccinati rischia di far diventare mezza Italia gialla entro due settimane. Intanto è quasi scontata una proroga dello stato di emergenza, in scadenza al 31 luglio, per almeno due ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) C’è attesa per ilche potrebbe seguire il solco già tracciato dalla Francia, ma anche da Grecia e Portogallo, e dunque rendere obbligatorio ilnei luoghi pubblici e affollati, ma solo in alcuni e precisi contesti.. Uno dei primi nodi da sciogliere sarà quello relativo aidelle regioni: usare come parametri futuri quelli suiospedalieri e i pazienti vaccinati rischia di far diventare mezza Italia gialla entro due settimane. Intanto è quasi scontata una proroga dello stato di emergenza, in scadenza al 31 luglio, per almeno due ...

