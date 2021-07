Vent’anni lontani dalla verità

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 16 luglio 2021) Haidi, insieme a suo marito Giuliano, alla figlia Elena e a tutto il comitato «piazza Carlo Giuliani» dachiedee giustizia per suo figlio Carlo, ucciso il 20 luglio del 2001, in Piazza Alimonda, durante il G8 di Genova. Come ha vissuto questi 20, lunghi, anni? Non ci siamo mai fermati, abbiamo girato l'Italia, da nord a sud, partecipando a centinaia di dibattiti, convegni, incontri e confronti continuando a ripetere che sul G8 non è stata fatta chiarezza.