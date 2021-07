Venezia, una palestra per sole donne con l'obiettivo di combattere il body shaming (Di venerdì 16 luglio 2021) Una palestra per sole donne con l'obiettivo di combattere il body shaming. E' l'idea di Matteo Zorzato, ex atleta professionista di cultura fisica e imprenditore, che a Mirano, nel Veneziano, gestisce ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) Unapercon l'diil. E' l'idea di Matteo Zorzato, ex atleta professionista di cultura fisica e imprenditore, che a Mirano, nelno, gestisce ...

Advertising

nuova_venezia : L’aumento dei casi di Covid in Europa e il diffondersi della variante Delta preoccupano: anche e soprattutto in con… - matteosalvinimi : L'ex procuratore di Venezia Carlo Nordio oggi ha sottoscritto a Treviso i #referendumgiustizia, grazie. Una firma i… - PaoloGentiloni : Orgoglioso di partecipare a una giornata storica. Accordo per una riforma della tassazione globale. #G20 a presiden… - ValdeseChiesa : RT @alberto_sanavia: #9luglio 1620: “sacro macello di #Valtellina”. I valtellinesi insorgono facendo strage dei protestanti. Il governatore… - GastronomikaLk : Domani a #Venezia si celebra la festa del #Redentore, una delle celebrazioni più amate della laguna, e per festeggi… -