Venezia, il governo Draghi fa risorgere il Magistrato delle acque: era stato abolito nel 2014 dopo le inchieste per corruzione (Di venerdì 16 luglio 2021) Venezia – Il controllato controllava il controllore. In base a questo assunto, dimostrato da una raffica di custodie cautelari in carcere, impiegò appena nove giorni il consiglio dei ministri diretto da Matteo Renzi, nel 2014, a decretare la morte del Magistrato alle acque di Venezia. Il 4 giugno c’era stata la grande retata che aveva portato in carcere funzionari, politici, imprenditori e uomini dello stato coinvolti nello scandalo Mose. Il 13 giugno le funzioni della struttura furono trasferite all’Ufficio 4 “Salvaguardia di Venezia del Magistrato alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021)– Il controllato controllava il controllore. In base a questo assunto, dimostrato da una raffica di custodie cautelari in carcere, impiegò appena nove giorni il consiglio dei ministri diretto da Matteo Renzi, nel, a decretare la morte delalledi. Il 4 giugno c’era stata la grande retata che aveva portato in carcere funzionari, politici, imprenditori e uomini dellocoinvolti nello scandalo Mose. Il 13 giugno le funzioni della struttura furono trasferite all’Ufficio 4 “Salvaguardia didelalle ...

