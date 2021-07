Vendite a domicilio, Campania prima in Italia per numero di rappresentanti: oltre 25 mila (Di venerdì 16 luglio 2021) La Campania è la prima regione dell’area Sud e isole nella classifica del fatturato delle aziende della vendita a domicilio. Nel 2020 la Campania ha fatto registrare Vendite per oltre 129 milioni di euro (pari al 9.9% del totale nazionale), mentre i venditori operanti nella regione sono stati 25.587 (il 15.5% del totale), la percentuale più alta in tutto il territorio Italiano. Sono questi i dati annuali elaborati da Univendita, la maggiore associazione di categoria del settore con 1,306 miliardi di fatturato complessivo e 165mila venditori. Nel Sud e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021) Laè laregione dell’area Sud e isole nella classifica del fatturato delle aziende della vendita a. Nel 2020 laha fatto registrareper129 milioni di euro (pari al 9.9% del totale nazionale), mentre i venditori operanti nella regione sono stati 25.587 (il 15.5% del totale), la percentuale più alta in tutto il territoriono. Sono questi i dati annuali elaborati da Univendita, la maggiore associazione di categoria del settore con 1,306 miliardi di fatturato complessivo e 165venditori. Nel Sud e ...

