Vaticano: card. Parolin rinnova cda del Bambino Gesù (Di venerdì 16 luglio 2021) Il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, in base ai "poteri conferiti da Sua Santità Francesco", ha nominato i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Pediatrico Bambino ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilinale Segretario di Stato Pietro, in base ai "poteri conferiti da Sua Santità Francesco", ha nominato i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Pediatrico...

Advertising

AnsaRomaLazio : Vaticano: card. Parolin rinnova cda del Bambino Gesù. Rinnovata la presidenza anche nel Collegio dei revisori #ANSA - Giuseppe_alari : Ridicolo Card. Bergoglio accoglie tutte le Religioni ma non i Cattolici V.URL: - vescovi_ceam : RT @davidedionisi_: #12luglio #eutanasia Card. Petrocchi @VolaLAquila Una patologia inguaribile non è anche incurabile. Va assicurata al ma… - VolaLAquila : RT @davidedionisi_: #12luglio #eutanasia Card. Petrocchi @VolaLAquila Una patologia inguaribile non è anche incurabile. Va assicurata al ma… - davidedionisi_ : #12luglio #eutanasia Card. Petrocchi @VolaLAquila Una patologia inguaribile non è anche incurabile. Va assicurata a… -