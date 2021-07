Variante Delta, impennata Rt (da 0,66 a 0,91): sale anche l'incidenza dei contagi (Di venerdì 16 luglio 2021) La Variante Delta ha portato a un'impennata dell'Rt, passato da 0,91 (0,66 la scorsa settimana). In rialzo anche l'incidenza: a 19 casi su 100 mila abitanti ( dati di ieri... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 luglio 2021) Laha portato a un'dell'Rt, passato da 0,91 (0,66 la scorsa settimana). In rialzol': a 19 casi su 100 mila abitanti ( dati di ieri...

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - RobertoBurioni : La variante Delta causa una malattia più grave? No. E' molto più contagiosa e questo può spiegare tutte le sue cara… - sergionacional : RT @Corriere: ?? Positivi in crescita sotto la spinta della variante Delta: «Ora serve lo sforzo di medici di famiglia e farmacisti per conv… - FraChicca3 : RT @GiulioMarini2: @borghi_claudio Altra prova che la variante Delta indica il raggiungimento dell’equilibrio endemico ( che molti si atten… -