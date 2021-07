Variante Delta, allerta nel mondo: 1.200 scienziati contro il "liberi tutti" britannico (Di venerdì 16 luglio 2021) La diffusione della Variante Delta dà nuova forza alla pandemia e in tutto il mondo torna l' allerta per la ripresa dei contagi . Per questo una scelta presa controcorrente come quella del premier ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) La diffusione delladà nuova forza alla pandemia e in tutto iltorna l'per la ripresa dei contagi . Per questo una scelta presacorrente come quella del premier ...

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - RobertoBurioni : La variante Delta causa una malattia più grave? No. E' molto più contagiosa e questo può spiegare tutte le sue cara… - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - GAcquistapace : RT @GAcquistapace: @bildarte Eccola li: deve proprio essere arrivata la variante Delta HF Turbo integrale 2.0 16 Valvole da 185 CV a 5.300… - Fenice51585874 : RT @f307fa0658464a1: @Bluefidel47 La Boldrina sta difendendo l'ingresso dei libici. Molto molto preoccupata della variante Delta. Lei, Ali… -