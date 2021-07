Vanessa Incontrada sotto choc, lutto improvviso: “E’ morto? Non ci credo” (Di venerdì 16 luglio 2021) Una drammatica notizia ha sconvolto parecchi personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo: tra questi c’è Vanessa Incontrada, che ha manifestato tutta la sua amarezza attraverso un post condiviso sui social due ore fa. La nota conduttrice si è sfogata non appena è stato reso noto il decesso improvviso del suo collega Libero De Rienzo, venuto a mancare a soli 44 anni. L’amata showgirl italo-spagnola ha pubblicato due scatti fotografici che la ritraggono in compagnia dell’attore napoletano e ha scritto: “Le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi”. Vanessa Incontrada affranta per la ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 luglio 2021) Una drammatica notizia ha sconvolto parecchi personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo: tra questi c’è, che ha manifestato tutta la sua amarezza attraverso un post condiviso sui social due ore fa. La nota conduttrice si è sfogata non appena è stato reso noto il decessodel suo collega Libero De Rienzo, venuto a mancare a soli 44 anni. L’amata showgirl italo-spagnola ha pubblicato due scatti fotografici che la ritraggono in compagnia dell’attore napoletano e ha scritto: “Le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi”.affranta per la ...

