Vanessa Incontrada a pezzi per la morte di Libero De Rienzo: le sue parole (Di venerdì 16 luglio 2021) La morte di Libero De Rienzo è stata un fulmine a ciel sereno. Le parole di Vanessa Incontrada che ha lavorato con l’attore nel 2004 Vanessa Incontrada è distrutta per la morte di Libero De Rienzo, l’attore romano quarantaquattrenne stroncato da un infarto nella sua casa romana. I due avevano lavorato insieme nel 2004 sul set di ‘A/R Andata+Ritorno’. Da allora era nata un’amicizia che Vanessa e Libero avevano continuato a coltivare, anche fra mille impegni. La ... Leggi su zon (Di venerdì 16 luglio 2021) LadiDeè stata un fulmine a ciel sereno. Lediche ha lavorato con l’attore nel 2004è distrutta per ladiDe, l’attore romano quarantaquattrenne stroncato da un infarto nella sua casa romana. I due avevano lavorato insieme nel 2004 sul set di ‘A/R Andata+Ritorno’. Da allora era nata un’amicizia cheavevano continuato a coltivare, anche fra mille impegni. La ...

