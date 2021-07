Valhalla | la nuova Aston Martin “divina” sfida Ferrari SF90

(Di venerdì 16 luglio 2021) Un bolide dalle atmosfere “divine” che avrebbe reso felici i Vichinghi.ha presentato la sua, la prima supercar con motore centrale e tecnologia ibrida plug-in. Una scelta, questa, dettata dalla consapevolezza che, se non si fosse andati verso questa rivoluzione, l’intera gamma sarebbe uscita dal mercato per sempre. Ed ora l’azienda

Dal punto di vista della carrozzeria,è stata costruita attorno a unascocca in fibra di carbonio per ottenere la massima rigidità riducendo al minimo il peso . La rigidità della ...Secondo alcune simulazioni, lapunta ad ottenere un tempo di 6:30 al Nürburgring . Andiamo a vedere i principali dettagli della vettura. SI SIPIRA ALLA FORMULA 1 Lahypercar ...Il viaggio di trasformazione di Aston Martin compie un enorme balzo in avanti con la produzione della concept car Valhalla, una straordinaria supercar ibrida a motore centrale realmente orientata al g ...La Aston Martin Valhalla, nuova hypercar ad alimentazione ibrida della Casa inglese, scopre ufficialmente caratteristiche e look della versione finale, con tutte le specifiche del modello che andrà in ...