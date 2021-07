Valerio Lundini: “Il mansplaining spiegato a mia figlia.” 7 agosto a Villa Manin (Di venerdì 16 luglio 2021) “Il mansplaining spiegato a mia figlia” è il titolo dissacrante del nuovo atteso spettacolo di Valerio Lundini, una delle voci più originali della comicità italiana, che con il programma “Una pezza di Lundini” (in onda da settembre 2020 nella seconda serata di Rai2)ha rinnovato il linguaggio della comicità televisiva, diventando “il personaggio dell’anno” e un autentico punto di riferimento soprattutto tra i più giovani. Nel nuovo surreale show dello stralunato comico e presentatore vivranno sketch improbabili, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il ... Leggi su udine20 (Di venerdì 16 luglio 2021) “Ila mia” è il titolo dissacrante del nuovo atteso spettacolo di, una delle voci più originali della comicità italiana, che con il programma “Una pezza di” (in onda da settembre 2020 nella seconda serata di Rai2)ha rinnovato il linguaggio della comicità televisiva, diventando “il personaggio dell’anno” e un autentico punto di riferimento soprattutto tra i più giovani. Nel nuovo surreale show dello stralunato comico e presentatore vivranno sketch improbabili, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il ...

Advertising

devouis : valerio lundini a jesolo ad agosto ci voglio andare - Sportellate_it : Chi ha detto che serve un ospite per fare un'intervista? Sicuramente non Valerio Lundini. - martuuxhoran : @valeriolundini COME SEMPRE LA SICILIA NON ESISTE ,valerio lundini questa io me la segno - _kairiChan : RT @sonolaferaz: valerio lundini ed emanuela fanelli che portano il peso di essere LA royal couple della televisione italiana #unapezzadil… - pynkflood : il valerio lundini tour in calabria -