Valentino Bisegna Bise diventa papà | Sara Di Sturco è incinta | “Siamo giovani e folli | ma pronti”

VGfvip : RT @perchetendenza: 'Bise': Perché lo youtuber Valentino Bisegna ha annunciato che diventerà padre - DonnaGlamour : Valentino Bisegna e Sara Di Sturco saranno genitori: l’annuncio sui social - rainbow_vals : RT @perchetendenza: 'Bise': Perché lo youtuber Valentino Bisegna ha annunciato che diventerà padre - Reberebby215 : RT @perchetendenza: 'Bise': Perché lo youtuber Valentino Bisegna ha annunciato che diventerà padre - StraNotizie : Valentino Bisegna di Matt e Bise diventa padre: l’annuncio -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Bisegna

Il Sussidiario.net

Le due star del webe Sara Di Sturco diventeranno presto genitori, l'annuncio a sorpresa sul loro profilo Instagram con una foto davvero dolcissima!e Sara Di Sturco saranno presto ...Diventato famoso per i suoi video ironici girati insieme insieme all'amico Matteo Pelusi ,ad oggi è uno degli youtuber più famosi e seguiti in Italia. Il 28 enne da un anno sta insieme alla tiktoker Sara Di Sturco e poco fa i due hanno annunciato che presto diventeranno ...Lui è Valentino Bisegna del duo social Matt & Bise e con il quale, nell’estate del 2021 ha pubblicamente annunciato sul suo canale Instagram di essere in attesa del loro primo figlio. Valentino ...Valentino Bisegna (del duo Matt e Bise) e la star di TikTok Sara Di Sturco sono pronti a diventare genitori. La coppia ha annunciato la lieta notizia su Instagram. Al momento non è dato sapere il ...