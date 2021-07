Valentina Vezzali chiarisce sull’apertura degli impianti sportivi | “Le indicazioni del CTS dettano i tempi”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Sono giorni complicati per tutti: il rialzo dei contagi legati al Covid sta portando le Istituzioni a riflettere sul da farsi in vista anche dell’organizzazioneeventiprevisti nel nostro Paese. Da questo punto di vista, la sottosegretaria allo Sport, in merito alle richieste giunte dagli organismicirca la riapertura al pubblicoa partire dall’avvio della prossima stagione agonistica, ha chiarito un aspetto importante: “Saranno la cabina di regia di Palazzo Chigi e leche giungeranno dal ...

Advertising

OA_Sport : La sottosegrataria Valentina Vezzali chiarisce le linee guida del Governo in merito all'apertura degli impianti spo… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Stadi aperti e green pass, Valentina Vezzali attacca i presidenti di serie A - Luigi13659661 : RT @repubblica: Stadi aperti e green pass, Valentina Vezzali attacca i presidenti di serie A - CalcioPillole : Valentina #Vezzali esprime la sua opinione riguardo la riapertura degli stadi di #Serie A: 'Parlare di percentuali… - repubblica : Stadi aperti e green pass, Valentina Vezzali attacca i presidenti di serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vezzali

, sottosegretario allo sport del governo Draghi, mette un freno alla retorica su Green Pass e riapertura degli stadi rimandando ogni decisione a Palazzo Chigi e al CTS ' Saranno la ...Intanto, prende posizione il sottosegretario allo Sport,. Accusa i club di Serie A di fare retorica in un momento difficile e di non rispettare tifosi e appassionati.Sono giorni complicati per tutti: il rialzo dei contagi legati al Covid sta portando le Istituzioni a riflettere sul da farsi in vista anche dell'organizzazione degli eventi sportivi previsti nel nost ...Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport, ha risposto in una nota a proposito delle richieste circa la riapertura degli impianti sportivi. Ecco quanto riportato da Ansa. “Saranno la cabina di ...