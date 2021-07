Vaccino | Salvini | “Appello agli italiani? Non faccio il medico e non costringo le persone a fare cose controvoglia” Lui lo farà ad agosto

(Di venerdì 16 luglio 2021) “Io nonnessuno aqualcosa. Posso invitare gliad ascoltare il loro”. E a vaccinarsi? “Nonil”. Il leader leghista Matteorisponde così ai cronisti che gli chiedono diunche non si sono ancora vaccinati. Accanto a lui, c’è il pediatra Luca Bernardo, candidato sindaco per il centrodestra a Milano : “Il consiglio è vaccinarsi, ma sono un uomo della libertà di pensiero, dunque devono decidere loro ...

'Qualcuno dica a #che il suo turno per vaccinarsi è arrivato da tempo. A Milano da almeno ... Ma il capitano, una scusa dopo l'altra, rimanda da tempo l'appuntamento con il. Il suo turno ......che generosamente ha finora lasciato il passo alla somministrazione di un qualsiasia chi ... nel momento in cui i contagi inizieranno a risalire come durante la scorsa primavera,e ..."Ho prenotato il vaccino per agosto, non salto la fila". Ad annunciarlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini ...Roma, 16 lug (Adnkronos) – “Ma a quali file si riferisce #Salvini? In Lombardia i suoi coetanei possono vaccinarsi da qualche mese. Io sono nella sua fascia e ho già fatto seconda dose. Dica la verità ...