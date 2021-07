Vaccino, Reale Hub – Cv 19 Torino raggiunge le 100.000 inoculazioni (Di venerdì 16 luglio 2021) Torino (ITALPRESS) – Oggi, il Reale Hub – CV 19 raggiunge un importante traguardo: 100.000 inoculazioni, pari al 10% della popolazione piemontese. Il centro vaccinale di Reale Group, operativo dal 21 aprile, è coordinato dall’ASL città di Torino e al suo interno operano più di 350 persone tra medici, infermieri del CDC e volontari del Gruppo.Un risultato significativo che ci rende fieri del contributo concreto del Gruppo all’accelerazione del piano di vaccinazione nazionale.Questo successo è stato possibile grazie alla proficua partnership tra Reale Group, la Struttura ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021)(ITALPRESS) – Oggi, ilHub – CV 19un importante traguardo: 100.000, pari al 10% della popolazione piemontese. Il centro vaccinale diGroup, operativo dal 21 aprile, è coordinato dall’ASL città die al suo interno operano più di 350 persone tra medici, infermieri del CDC e volontari del Gruppo.Un risultato significativo che ci rende fieri del contributo concreto del Gruppo all’accelerazione del piano di vaccinazione nazionale.Questo successo è stato possibile grazie alla proficua partnership traGroup, la Struttura ...

Advertising

zazoomblog : Vaccino Reale Hub – Cv 19 Torino raggiunge le 100.000 inoculazioni - #Vaccino #Reale #Torino #raggiunge - Italpress : Vaccino, Reale Hub – Cv 19 Torino raggiunge le 100.000 inoculazioni - riccardo_reale : @P32Pp321 @ITALEXIT79 @Vycril2 @AndreaPertosa @repubblica ‘Dopo il vaccino ‘ … ti hanno già mandato a fare in culo per oggi ? - cgregorio52 : RT @pippo_campiotti: Perché invece di un assurdo dato di tamponi positivi (dato da eliminare) non ci dicono ogni giorno semplicemente: - n… - JStraccini : @StefanoFinetti @la_kuzzo Tagliamo direttamente la testa al toro, approviamo il vaccino definitivamente, inseriamo… -