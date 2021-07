Vaccino Covid, inserire il personale scolastico tra le categorie prioritarie. Gissi: “Vaccinare anche i precari” (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Cts consiglia l'inserimento o il mantenimento del personale della scuola tra le categorie da Vaccinare prioritariamente e, vista la recente approvazione del Vaccino di Pfizer/BioNTech dai 12 ai 15 anni, l'inserimento, in queste categorie, degli studenti dai 12 anni in su. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Cts consiglia l'inserimento o il mantenimento deldella scuola tra ledaprioritariamente e, vista la recente approvazione deldi Pfizer/BioNTech dai 12 ai 15 anni, l'inserimento, in queste, degli studenti dai 12 anni in su. L'articolo .

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: a rischio 2,2 milioni di over 60 senza vaccino #gimbe - HuffPostItalia : 'Farò il vaccino ad agosto. Il Covid durerà 10 anni. La mascherina la useranno solo in Campania' - RobertoBurioni : Con il vaccino non si risolve tutto. I poveri rimangono poveri, i disoccupati non trovano un lavoro, i malati di t… - RenatoCuttitta : RT @molumbe: Vaccinando i guariti dal Covid hanno sfregiato senza possibilità di recupero la categoria degli immunizzati naturali. Hanno co… - Giaguarama : RT @papero0007: Siamo tutti positivi al covid 19, contagio all'aperto a vedere Italia spagna... Io e mia moglie entrambi con prima dose, le… -