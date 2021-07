Vaccino anti-Covid, Locatelli: “Farlo è un atto di solidarietà e senso civico. L’immunizzazione degli under 15? Da pediatra la raccomando” (Di venerdì 16 luglio 2021) Vaccinare i giovanissimi e under 18 quando milioni di adulti a rischio Covid in Italia non lo sono ancora. Perché Farlo quando in Regno Unito e Germania per esempio viene consigliato solo a ragazzini e bambini con gravi patologie? Franco Locatelli, direttore di Medicina sperimentale di precisione del Bambino Gesù di Roma, ricercatore e medico in prima linea nella cura di pazienti anche giovanissimi nel suo reparto di Oncoematologia, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, risponde a Ilfattoquotidiano.it anche da “pediatra” raccomandando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Vaccinare i giovanissimi e18 quando milioni di adulti a rischioin Italia non lo sono ancora. Perchéquando in Regno Unito e Germania per esempio viene consigliato solo a ragazzini e bambini con gravi patologie? Franco, direttore di Medicina sperimentale di precisione del Bambino Gesù di Roma, ricercatore e medico in prima linea nella cura di pazienti anche giovanissimi nel suo reparto di Oncoematologia, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, risponde a Ilfquotidiano.it anche da “” raccomandando ...

