Vaccini Lombardia, da oggi anche a turisti che soggiornano per almeno 15 giorni (Di venerdì 16 luglio 2021) Vaccini in Lombardia anche per i turisti che trascorreranno almeno 15 giorni nella Regione. Da oggi, 16 luglio, è infatti attiva la ‘Reciprocità vaccinale interregionale’, ovvero la somministrazione dei richiami anti Covid-19 ai turisti di tutte le fasce d’età. Ne dà informazione una nota della Direzione generale Welfare della Regione. “In base agli accordi definiti con la Struttura commissariale per l’emergenza Covid da venerdì 16 luglio, i turisti che trascorrono un periodo di vacanza di almeno 15 giorni ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021)inper iche trascorreranno15nella Regione. Da, 16 luglio, è infatti attiva la ‘Reciprocità vaccinale interregionale’, ovvero la somministrazione dei richiami anti Covid-19 aidi tutte le fasce d’età. Ne dà informazione una nota della Direzione generale Welfare della Regione. “In base agli accordi definiti con la Struttura commissariale per l’emergenza Covid da venerdì 16 luglio, iche trascorrono un periodo di vacanza di15...

