Vaccini Italia, oltre 60 milioni di dosi somministrate (Di venerdì 16 luglio 2021) Vaccini in Italia, superano la soglia dei 60 milioni le somministrazioni effettuate dall’inizio della campagna vaccinale (per l’esattezza 60.196.129), secondo il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, aggiornato alle 16 di oggi e pubblicato sul sito del Governo. Le persone che hanno completato il ciclo sfiorano intanto i 26 milioni (25.988.014). In continuità rispetto ad una settimana fa, si è registrato un incremento delle somministrazioni a livello nazionale pari a oltre 4 milioni, con una media giornaliera ben superiore a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021)in, superano la soglia dei 60le somministrazioni effettuate dall’inizio della campagna vaccinale (per l’esattezza 60.196.129), secondo il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, aggiornato alle 16 di oggi e pubblicato sul sito del Governo. Le persone che hanno completato il ciclo sfiorano intanto i 26(25.988.014). In continuità rispetto ad una settimana fa, si è registrato un incremento delle somministrazioni a livello nazionale pari a, con una media giornaliera ben superiore a ...

