Vaccini: gli Usa manderanno 25 milioni di dosi in Africa (Di venerdì 16 luglio 2021) Gli Stati Uniti hanno annunciato oggi l'invio di 25 milioni di Vaccini anti - Covid per l'Africa, partendo da Burkina Faso, Gibuti ed Etiopia. Le spedizioni avranno luogo entro pochi giorni, con un ...

