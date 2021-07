Vaccini, chiude il centro dell’Eav di Napoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il centro vaccinale dell’Eav (l’Ente autonomo Volturno) ha terminato ieri la sua attività. Inaugurato il 3 maggio scorso con il Presidente De Luca, il centro Vaccinale Eav di Porta Nolana per gli addetti del settore Trasporto Pubblico Locale ha somministrato oltre diecimila dosi di vaccino, in 2 mesi e mezzo di attività, a dipendenti delle aziende di trasporto che operano in Campania come Eav, Anm, Ctp, Sita , Trenitalia, Rfi, Gesac, Caremar, Snav, Medmar, Air, Clp, Cooperative di tassisti ecc. Eav è stata la prima la prima azienda in assoluto in Italia che ha attivato un proprio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilvaccinale(l’Ente autonomo Volturno) ha terminato ieri la sua attività. Inaugurato il 3 maggio scorso con il Presidente De Luca, ilVaccinale Eav di Porta Nolana per gli addetti del settore Trasporto Pubblico Locale ha somministrato oltre diecimila dosi di vaccino, in 2 mesi e mezzo di attività, a dipendenti delle aziende di trasporto che operano in Campania come Eav, Anm, Ctp, Sita , Trenitalia, Rfi, Gesac, Caremar, Snav, Medmar, Air, Clp, Cooperative di tassisti ecc. Eav è stata la prima la prima azienda in assoluto in Italia che ha attivato un proprio ...

