Vaccini | Biden contro social | “Uccidono gente con disinformazione”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Le compagnie dimedia che permettono lasul coronavirus “la”. Lo ha detto oggi il presidente americano attaccando Facebook e altre piattaforme. “la. L’unica pandemia che abbiamo è fra le persone non vaccinate”, ha detto Joequando i giornalisti gli hanno chiesto quale era il suo messaggio aimedia che diffondonosuie il covid-19, secondo quanto riferisce il sito The Hill. Ieri il ‘Surgeon general’ Vivek ...

La cattiva informazione sul Covid sta "uccidendo" molte persone. Lo afferma Joe. Secondo la Casa Bianca la Russia e la Cina stanno promuovendo disinformazione suitramite i social media, usando anche "messaggi che mettono a rischio i programmi di sviluppo dei ..."Non c'è nessun meccanismo biologicamente plausibile per cui iattuali causerebbero un ...sostenitori di Trump che cercavano di fermare la certificazione della vittoria del presidente Joe...(ANSA) - NEW YORK, 16 LUG - La cattiva informazione sul Covid sta "uccidendo" molte persone. Lo afferma Joe Biden. Secondo la Casa Bianca la Russia e la Cina stanno promuovendo disinformazione sui vac ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che le piattaforme di social network su cui si propagano notizie false a ...