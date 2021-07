Vaccinazioni anti Covid: parte a Milano la campagna “itinerante” riservata agli Over 60 (Di venerdì 16 luglio 2021) Dal 22 al 31 luglio prossimi, unità itineranti saranno presenti in tutti i 9 Municipi cittadini per raggiungere in maniera capillare i circa 78.000 abitanti non ancora vaccinati o prenotati Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 16 luglio 2021) Dal 22 al 31 luglio prossimi, unità itinersaranno presenti in tutti i 9 Municipi cittadini per raggiungere in maniera capillare i circa 78.000 abitnon ancora vaccinati o prenotati

