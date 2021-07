"Vaccinare tutti i prof, se serve anche per legge". La raccomandazione del Cts al governo (Di venerdì 16 luglio 2021) Gli esperti del Comitato Tecnico e Scientifico ritengono ‘assolutamente necessario’ dare priorità alla didattica in presenza per l’anno scolastico che partirà a settembre. Ma, aggiungono, questo può avvenire solo se tutto il personale scolastico sarà vaccinato. Il Cts fa una forte raccomandazione alla politica affinché ogni sforzo sia fatto per raggiungere un’elevata copertura vaccinale di docenti e non docenti, sia promuovendo delle campagne informative, sia individuando delle misure, anche legislative, per garantire la più elevata soglia di persone vaccinate, in particolare in quelle Regioni nelle quali ci sono livelli inferiori di dosi somministrate ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Gli esperti del Comitato Tecnico e Scientifico ritengono ‘assolutamente necessario’ dare priorità alla didattica in presenza per l’anno scolastico che partirà a settembre. Ma, aggiungono, questo può avvenire solo se tutto il personale scolastico sarà vaccinato. Il Cts fa una fortealla politica affinché ogni sforzo sia fatto per raggiungere un’elevata copertura vaccinale di docenti e non docenti, sia promuovendo delle campagne informative, sia individuando delle misure,legislative, per garantire la più elevata soglia di persone vaccinate, in particolare in quelle Regioni nelle quali ci sono livelli inferiori di dosi somministrate ...

