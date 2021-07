Usain-Bolt: è tornato in pista per divertimento negli 800 (Di venerdì 16 luglio 2021) Dici Usain-Bolt e la mente viaggia nel tempo ricordandoti il Campione di Atletica dei 100 e 200 metri detentore del Record Mondiale. Nella sua Giamaica in settimana ha disputato una gara amichevole sulla distanza degli 800 metri divertendosi e mostrando ancora un passo invidiabile nella corsa. Ma chi pensava che questa gara potesse segnare il suo ritorno in pista rimarrà deluso. La Giamaica svela i nomi della squadra di atletica per Tokyo 2020 Usain-Bolt: la corsa amichevole degli 800 metri Usain Bolt è tornato a gareggiare, almeno per un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 luglio 2021) Dicie la mente viaggia nel tempo ricordandoti il Campione di Atletica dei 100 e 200 metri detentore del Record Mondiale. Nella sua Giamaica in settimana ha disputato una gara amichevole sulla distanza degli 800 metri divertendosi e mostrando ancora un passo invidiabile nella corsa. Ma chi pensava che questa gara potesse segnare il suo ritorno inrimarrà deluso. La Giamaica svela i nomi della squadra di atletica per Tokyo 2020: la corsa amichevole degli 800 metria gareggiare, almeno per un ...

