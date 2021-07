Advertising

piccologabri : RT @LupodiBrughiera: 98/ Brevissima analisi sull'incontro odierno alla Casa Bianca #Merkel-#Biden/Blinken. Biden ha rilasciato un gelido co… - piccologabri : @Je_Scotti @dilul68 @agambella grazie. io seguo ma non capivo dove volevano arrivare. mi sembra di capire che 21 e… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Per #Merkel ultima visita da cancelliera alla Casa Bianca. Ribadite differenze di posizioni su costruzione #gasdotto Nord St… - giannettimarco : RT @Adnkronos: Per #Merkel ultima visita da cancelliera alla Casa Bianca. Ribadite differenze di posizioni su costruzione #gasdotto Nord St… - liberenotizie : Usa-Germania, Merkel e Biden rilanciano alleanza. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Germania

VIDEO Tornando in, nella circoscrizione di Bad Neuahr - Ahrweiler, a sud di Bonn, ... Il presidente: "Mi mancherai" In zona Euskirchen si è temuto il possibile cedimento di una diga a causa ...In particolare ine Belgio le strade si sono trasformate in fiumi che hanno spazzato via ... Angela Merkel, impegnata a Washington nella sua ultima visita di Stato negliper una ...Il presidente di Federalberghi a tutto campo: l'andamento dell'estate - balneare e non - e le priorità per il prossimo futuro dell'incoming ...Hotel che tiene in ostaggio oltre 120 ragazzi italiani, in assenza di cure domiciliari, sull'isola di Malta. Molti di quei ragazzi sono vaccinati e non possiamo escludere che siano stati loro stessi, ...