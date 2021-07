Usa-Germania, Merkel e Biden rilanciano alleanza (Di venerdì 16 luglio 2021) "Noi non siamo solo alleati e partner, ma anche nazioni con stretti rapporti di amicizia". Così Angela Merkel ha rilanciato l'alleanza tra Stati Uniti e Germania nell'incontro che ha avuto con Joe Biden nell'ultima visita da cancelliera alla Casa Bianca. Da parte sua Biden ha ringraziato Merkel per la sua leadership ed ha detto che la partnership tra Washington e Berlino crescerà più forte grazie alle fondamenta che lei ha aiutato a costruire. A segnare il rilancio dell'alleanza tra Washington e Berlino dopo gli anni burrascosi dell'America First di Donald Trump, i due ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) "Noi non siamo solo alleati e partner, ma anche nazioni con stretti rapporti di amicizia". Così Angelaha rilanciato l'tra Stati Uniti enell'incontro che ha avuto con Joenell'ultima visita da cancelliera alla Casa Bianca. Da parte suaha ringraziatoper la sua leadership ed ha detto che la partnership tra Washington e Berlino crescerà più forte grazie alle fondamenta che lei ha aiutato a costruire. A segnare il rilancio dell'tra Washington e Berlino dopo gli anni burrascosi dell'America First di Donald Trump, i due ...

