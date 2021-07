Usa | autocisterna si schianta contro lo spartitraffico ed esplode | video

(Di venerdì 16 luglio 2021) Terribile incidente sulla I-75 vicino al cavalcavia di Big Reaver Road nel Michigan: un'si è improvvisamentetaloed ha preso fuoco. L'esplosione che si è generata è stata potentissima. L'autista, un uomo di 46 anni, è riuscito ad uscire dall'abitacolo pochi istanti prima che il mezzo prendesse fuoco e a mettersi in salvo. Nessun veicolo fortunatamente è rimasto coinvolto. Guarda tutti iUSA, un fulmine cade davanti ad una casa e sfiora un uomoUn episodio ai limiti dell'incredibile quello ripreso in queste immagini: un ...

