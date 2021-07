Uomini e Donne, salta a sorpresa la trasmissione: il motivo (Di venerdì 16 luglio 2021) La trasmissione del dating show condotto da Maria de Filippi improvvisamente non andrà in onda. Il motivo. Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio, dopo la prima puntata in replica trasmessa mercoledì 14 luglio non compare più in palinsesto. Il 14 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Ladel dating show condotto da Maria de Filippi improvvisamente non andrà in onda. Il, il programma di Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio, dopo la prima puntata in replica trasmessa mercoledì 14 luglio non compare più in palinsesto. Il 14 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

amnestyitalia : #Libia Nuove prove di orribili violazioni dei diritti umani, compresa la violenza sessuale, nei confronti di uomini… - chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - I cittadini non possono sapere sulla base di quali atti 400 uomini e donne, tra carabinieri, polizia, guardia di… - polveredystelle : RT @liliaragnar: La #Spagna cancella 'padre' e “madre”, 'uomini' e 'donne' Al posto “coniuge gestante' e 'individui' nel nuovo codice civil… -