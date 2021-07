Uomini e Donne, Maria De Filippi dice basta e annuncia cambio di rotta nella scelta dei nuovi tronisti (Di venerdì 16 luglio 2021) A settembre, su Canale 5, partirà la nuova stagione di Uomini e Donne, condotta sempre e solo da Maria De Filippi. A proposito della scelta dei nuovi tronisti e delle nuove troniste, però, la padrona di casa avrebbe fatto delle dichiarazioni ben precise in un’intervista per Oggi. Al settimanale, infatti, Maria De Filippi avrebbe detto di voler scegliere tronisti e troniste che siano lontani dal mondo dei social. O, meglio, lontani dall’essere già influencer. Queste le parole della regina di Canale 5: Oggi cerco un ... Leggi su trashblog (Di venerdì 16 luglio 2021) A settembre, su Canale 5, partirà la nuova stagione di, condotta sempre e solo daDe. A proposito delladeie delle nuove troniste, però, la padrona di casa avrebbe fatto delle dichiarazioni ben precise in un’intervista per Oggi. Al settimanale, infatti,Deavrebbe detto di voler sceglieree troniste che siano lontani dal mondo dei social. O, meglio, lontani dall’essere già influencer. Queste le parole della regina di Canale 5: Oggi cerco un ...

Advertising

amnestyitalia : #Libia Nuove prove di orribili violazioni dei diritti umani, compresa la violenza sessuale, nei confronti di uomini… - chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - CJhonson17 : RT @airplaneoversea: Dire che ci sono differenze biologiche tra uomini e donne e che le donne a causa di una conformazione fisica diversa s… - shadowsdimples_ : RT @onlythecrawleys: proprio vero che ben barnes e tom hiddleston emanano vibes di uomini scritti da donne, non a caso hanno entrambi una l… -