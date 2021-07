Uomini e Donne, le dichiarazioni di Pietro Tartaglione: il retroscena su Rosa (Di venerdì 16 luglio 2021) A breve Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, noti volti di Uomini e Donne, diventeranno genitori per la seconda volta. Dopo l’annuncio social, l’ex corteggiatore ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale Nuovo. IL retroscena SU Rosa – Dopo la turbolenta crisi che aveva colpito la coppia, tra i due ex protagonisti del dating-show è tornato il sereno. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) A brevePerrotta, noti volti di, diventeranno genitori per la seconda volta. Dopo l’annuncio social, l’ex corteggiatore ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale Nuovo. ILSU– Dopo la turbolenta crisi che aveva colpito la coppia, tra i due ex protagonisti del dating-show è tornato il sereno. L'articolo

Advertising

amnestyitalia : #Libia Nuove prove di orribili violazioni dei diritti umani, compresa la violenza sessuale, nei confronti di uomini… - chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - MonicaLottoV : @FratellidItalia @Donzelli Io mi domando, ma un gender quando lo ricoverano in ospedale dove lo mettono ? Nel repar… - curadisplendere : RT @brookesbellarke: “sarò una delle pochissime donne a cui piace il cat calling” cara diana del bufalo questa frase spiegala alla me tredi… -