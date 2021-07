Uomini e Donne, Gemma pensa ancora a Lui: ritorno di fiamma in vista? (Di venerdì 16 luglio 2021) Uomini e Donne: Gemma Galgani, nonostante siano passati molti anni, ripensa ancora a Lui! Che la dama punti ad un ritorno di fiamma? Uomini e Donne è in pausa sul piccolo schermo degli italiani, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé. E’ il caso di Gemma Galgani, che intervistata dal settimanale dedicato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 16 luglio 2021)Galgani, nonostante siano passati molti anni, ria Lui! Che la dama punti ad undiè in pausa sul piccolo schermo degli italiani, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé. E’ il caso diGalgani, che interta dal settimanale dedicato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

amnestyitalia : #Libia Nuove prove di orribili violazioni dei diritti umani, compresa la violenza sessuale, nei confronti di uomini… - chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - Cisco46allegro : Libertà di parola e di opinione, ma qui su questo canale il parere dei mezzi uomini non conta, qui si amplifica e s… - incazz4ta : @Giunass1 @sofiasplan ma non avrebbe senso. io posso amare poco il sesso (mia preferenza) ma se faccio sesso per es… -