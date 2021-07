Uno Weekend, anticipazioni: gli ospiti delle puntate di sabato 17 e domenica 18 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Le nuove puntate di Uno Weekend andranno in onda sabato 17 luglio e domenica 18 luglio. In entrambe le giornate si attendono come sempre grandi ospiti nel corso del programma condotto da Anna Falchi e da Beppe Convertini. La quinta e la sesta puntata stagionale del programma estivo di Rai 1 vedrà numerosi volti noti arrivara nello studio. Scopriamo quali saranno gli ospiti che avremo modo di vedere durante Uno Weekend questa settimana secondo le anticipazioni riportate dal noto portale TvBlog. Gli ospiti ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 16 luglio 2021) Le nuovedi Unoandranno in onda1718. In entrambe le giornate si attendono come sempre grandinel corso del programma condotto da Anna Falchi e da Beppe Convertini. La quinta e la sesta puntata stagionale del programma estivo di Rai 1 vedrà numerosi volti noti arrivara nello studio. Scopriamo quali saranno gliche avremo modo di vedere durante Unoquesta settimana secondo leriportate dal noto portale TvBlog. Gli...

Advertising

Mattiabuonocore : Guardando gli ospiti, mi chiedo ma quando budget hanno a Uno Weekend? - nabiltheg0at : Non vedo l’ora inizi questo weekend di formula 1 la sprint race sarà molto avvincente e un format che funzionerà, i… - NName81 : RT @coppia5050: Uno dei tanti modi per usare il mio nuovo giocattolino ?? Buon weekend dalla Rossa ???? @Paloqueth_it… - STnews365 : F1: weekend adrenalinico col debutto della Sprint Race. La gara di 100 km servirà per stabilire le posizioni di par… - CinqueColonne : Uno sguardo alle previsione del tempo per oggi ma anche all'imminente weekend. -