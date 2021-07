Uno studio di design riporta in vita le tradizioni della Spagna (Di venerdì 16 luglio 2021) La storia di studio Erhart è una lettera d’amore alla Spagna e alle sue tradizioni. Fondato due anni fa dalla designer Federica Palacios Erhart, con origini argentine, svedesi e svizzere e da Mercedes Salazar-Simpson Erhart, storica dell‘arte e archeologa, lo studio nasce con il desiderio di valorizzare gli artigiani spagnoli, facendo rivivere le antiche tradizioni dimenticate e creando degli oggetti di design che vanno dai tessuti per la casa, ai complementi per la tavola, agli elementi d’arredo, che durino nel tempo. «Un paio di anni fa, abbiamo iniziato a lavorare ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 luglio 2021) La storia diErhart è una lettera d’amore allae alle sue. Fondato due anni fa dallaer Federica Palacios Erhart, con origini argentine, svedesi e svizzere e da Mercedes Salazar-Simpson Erhart, storica dell‘arte e archeologa, lonasce con il desiderio di valorizzare gli artigiani spagnoli, facendo rivivere le antichedimenticate e creando degli oggetti diche vanno dai tessuti per la casa, ai complementi per la tavola, agli elementi d’arredo, che durino nel tempo. «Un paio di anni fa, abbiamo iniziato a lavorare ...

Advertising

RobertoBurioni : @antonluca_cuoco @BentivogliMarco @OGiannino E' appena uscito uno studio israeliano che analizza i casi in cui, non… - ilfoglio_it : Il virus in circolazione mette in pericolo quei soggetti che, pur essendo vaccinati, rientrano tra i non-responder… - SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - euronewsit : A dirlo è uno studio dell'Università di Canton, in Cina, paese in cui si trovano ben 23 delle 25 megalopoli 'incrim… - il__daddy : @caperucita_r È uno studio serio? Vi sezionano? -