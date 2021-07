Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva accusata dell’omicidio di Marcia (Di venerdì 16 luglio 2021) Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano sembrano essere piuttosto amare per Genoveva. La dark lady viene infatti accusata dell’omicidio di Marcia. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade ad Acacias. anticipazioni spagnole soap Una Vita: chi ha ucciso Marcia? La morte di Marcia provoca sgomento in Felipe e l’avvocato non può fare a meno di sospettare che dietro quanto accaduto vi sia lo zampino della moglie Genoveva. Ma la Salmeron si dimostra ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 16 luglio 2021) Tornano ledi Unae le news che arrivano sembrano essere piuttosto amare per. La dark lady viene infattidi. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade ad Acacias.soap Una: chi ha ucciso? La morte diprovoca sgomento in Felipe e l’avvocato non può fare a meno di sospettare che dietro quanto accaduto vi sia lo zampino della moglie. Ma la Salmeron si dimostra ...

