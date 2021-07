Una Vita, anticipazioni oggi 16 luglio: il piccolo Moncho sta male! (Di venerdì 16 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 16 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Il piccolo Moncho Palacios, il figlio di Lolita e Antonito, continua a piangere. Il bimbo si ammala e viene portato in ospedale. Una chiamata di Oswaldo, un amico di José, sconvolge i Dominguez, ma in modo positivo. Poco prima Bellita aveva ascoltato di nascosto Julio e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 luglio 2021)“Una”, puntata del 162021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? IlPalacios, il figlio di Lolita e Antonito, continua a piangere. Il bimbo si ammala e viene portato in ospedale. Una chiamata di Oswaldo, un amico di José, sconvolge i Dominguez, ma in modo positivo. Poco prima Bellita aveva ascoltato di nascosto Julio e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

caritas_milano : Respingimenti, violazioni dei diritti umani e aumento delle morti in mare Solo nel 2021 677 persone hanno perso la… - matteosalvinimi : Bellissima mattinata di lavoro trascorsa con gli amici del Movimento per la Vita, una stupenda realtà del volontari… - RobertoBurioni : Anche io sono da anni vittima di una persecuzione da parte del CODACONS, che continua impunito a rovinarmi la vita.… - amarena1983 : @scarlet47952566 Brava ! La vita è una sola … vorrei avere il tuo coraggio… lunedì ricomincia la mia vita di ?? in u… - EdiPrevis : RT @massimo4951: BONNIE .una dolcissima cagnolina di 22kg.arrivata a Genova per una nuova vita..sana.vaccinata.dilcissima.va d'accordo con… -