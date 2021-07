Una Vita anticipazioni dal 19 al 24 luglio 2021, Marcia viene assassinata (Di venerdì 16 luglio 2021) Nelle puntate di Una Vita in onda dal 19 al 24 luglio 2021 Acacias sarà colpita da un triste evento, infatti la povera Marcia sarà ritrovata senza Vita. Nel frattempo la salute del piccolo Moncho sembra peggiorare e Lolita è in ansia per il figlio. Inoltre aumenta la tensione tra Felipe e Genoveva in quanto l’avvocato punta il dito contro la moglie facendole delle precise accuse. Infine in casa di Bellita le cose non sembrano andare bene tra lei e suo marito José. Ecco quello che succederà nelle puntate di Una Vita dal 19 al 24 luglio 2021 Seguendo la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 luglio 2021) Nelle puntate di Unain onda dal 19 al 24Acacias sarà colpita da un triste evento, infatti la poverasarà ritrovata senza. Nel frattempo la salute del piccolo Moncho sembra peggiorare e Lolita è in ansia per il figlio. Inoltre aumenta la tensione tra Felipe e Genoveva in quanto l’avvocato punta il dito contro la moglie facendole delle precise accuse. Infine in casa di Bellita le cose non sembrano andare bene tra lei e suo marito José. Ecco quello che succederà nelle puntate di Unadal 19 al 24Seguendo la ...

