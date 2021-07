Una Vita, anticipazioni dal 18 al 24 luglio: la tragica morte di Marcia (Di venerdì 16 luglio 2021) Marcia Sampaio uscirà di scena, ad Una Vita, in un modo drammatico e inaspettato, come rivelano le anticipazioni dal 18 al 24 luglio. Innanzitutto, ad Acacias tutti saranno preoccupati per il piccolo Moncho, che è stato portato in ospedale, mentre Bellita vedrà José baciare Julio sulla guancia. In seguito, Cesareo, nel parco, si imbatterà in una dama velata di nero e penserà sia Genoveva. Il guardiano la seguirà, ma poco dopo la perderà di vista proprio mentre la dark lady andrà ad un appuntamento con Marcia. La Salmeron proverà ad offrire dei soldi alla brasiliana affinché lasci il quartiere e poi la ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 16 luglio 2021)Sampaio uscirà di scena, ad Una, in un modo drammatico e inaspettato, come rivelano ledal 18 al 24. Innanzitutto, ad Acacias tutti saranno preoccupati per il piccolo Moncho, che è stato portato in ospedale, mentre Bellita vedrà José baciare Julio sulla guancia. In seguito, Cesareo, nel parco, si imbatterà in una dama velata di nero e penserà sia Genoveva. Il guardiano la seguirà, ma poco dopo la perderà di vista proprio mentre la dark lady andrà ad un appuntamento con. La Salmeron proverà ad offrire dei soldi alla brasiliana affinché lasci il quartiere e poi la ...

