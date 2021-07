Una Vita, anticipazioni 17 luglio sera: Genoveva uccide Marcia (Di venerdì 16 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 17 luglio sera: sarà una grande puntata quella che si vedrà dalle 21:25 su Rete 4. Una Vita, anticipazioni 17 luglio sera: preoccupazione per la salute di Moncho. José racconta la verità a Bellita su Julio Ad Acacias c’è preoccupazione per le condizioni del piccolo Moncho. Bellita vuole affrontare José, ma vederlo baciare Julio sulla guancia la blocca. Dominguez parla della situazione con Cinta e finalmente decide di dire alla moglie che Exposito è suo figlio. Genoveva accoltella a morte Marcia. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 16 luglio 2021) Una17: sarà una grande puntata quella che si vedrà dalle 21:25 su Rete 4. Una17: preoccupazione per la salute di Moncho. José racconta la verità a Bellita su Julio Ad Acacias c’è preoccupazione per le condizioni del piccolo Moncho. Bellita vuole affrontare José, ma vederlo baciare Julio sulla guancia la blocca. Dominguez parla della situazione con Cinta e finalmente decide di dire alla moglie che Exposito è suo figlio.accoltella a morte. ...

